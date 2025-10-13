Regione Liuzzo | La manovra quater testimonia il fallimento del governo Schifani la Sicilia merita di più

"La manovra quater segna il fallimento politico del governo Schifani, prigioniero delle proprie faide e delle logiche spartitorie che, dai palazzi palermitani fino a ogni provincia, prevalgono sulle vere emergenze siciliane". Così Salvo Liuzzo, coordinatore regionale del Partito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

regione liuzzo manovra quaterLiuzzo (Partito Liberaldemocratico): “La manovra quater testimonia il fallimento del governo Schifani, la Sicilia merita di più” - "La manovra quater segna il fallimento politico del governo Schifani, prigioniero delle proprie faide e delle logiche spartitorie ... radiortm.it scrive

regione liuzzo manovra quaterRegione, maggioranza in tilt: i franchi tiratori del centrodestra affossano tre dei nove articoli della manovra quater messi al voto - Tra le norme bocciate il recupero dei fondi destinati alla Film Commission per il lungometraggio su Biagio Conte. Da lasicilia.it

