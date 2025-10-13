Regione Liuzzo | La manovra quater testimonia il fallimento del governo Schifani la Sicilia merita di più
"La manovra quater segna il fallimento politico del governo Schifani, prigioniero delle proprie faide e delle logiche spartitorie che, dai palazzi palermitani fino a ogni provincia, prevalgono sulle vere emergenze siciliane". Così Salvo Liuzzo, coordinatore regionale del Partito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: regione - liuzzo
Hamas accetta l’accordo: domani la firma al Cairo. Si punta a una tregua duratura e allo scambio di prigionieri. Le prossime ore decisive per il futuro di Gaza e la stabilità della regione - facebook.com Vai su Facebook
Liuzzo (Partito Liberaldemocratico): “La manovra quater testimonia il fallimento del governo Schifani, la Sicilia merita di più” - "La manovra quater segna il fallimento politico del governo Schifani, prigioniero delle proprie faide e delle logiche spartitorie ... radiortm.it scrive
Regione, maggioranza in tilt: i franchi tiratori del centrodestra affossano tre dei nove articoli della manovra quater messi al voto - Tra le norme bocciate il recupero dei fondi destinati alla Film Commission per il lungometraggio su Biagio Conte. Da lasicilia.it