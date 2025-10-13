regione ii pd riparte con del basso de caro e attacca gli ex alleati

Tempo di lettura: 3 minuti “Il centrosinistra e il centro destra sono sul 3-3. Le Marche e la Calabria assegnate — o meglio, sarebbe più giusto dire riassegnate al centrodestra; il Veneto, che penso andrà al centrodestra. Noi abbiamo vinto in Toscana, ma era largamente prevedibile. Penso che vinceremo, in modo altrettanto prevedibile, i n Campania e in Pugli a. Quindi 3 a 3 è la fotografia dell’esistente: noi riprendiamo le regioni che già amministravamo, il centrodestra riprende le regioni che già amministrava”. Lo dice l’ex Sottosegretario di Stato, Umberto Del Basso De Caro, presente a Monteforte Irpino al confronto promosso dal Pd dal titolo “Cammino Comune”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

