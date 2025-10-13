Regione iI Pd riparte con Del Basso De Caro e attacca gli ex alleati
Tempo di lettura: 3 minuti “Il centrosinistra e il centro destra sono sul 3-3. Le Marche e la Calabria assegnate — o meglio, sarebbe più giusto dire riassegnate al centrodestra; il Veneto, che penso andrà al centrodestra. Noi abbiamo vinto in Toscana, ma era largamente prevedibile. Penso che vinceremo, in modo altrettanto prevedibile, i n Campania e in Pugli a. Quindi 3 a 3 è la fotografia dell’esistente: noi riprendiamo le regioni che già amministravamo, il centrodestra riprende le regioni che già amministrava”. Lo dice l’ex Sottosegretario di Stato, Umberto Del Basso De Caro, presente a Monteforte Irpino al confronto promosso dal Pd dal titolo “Cammino Comune”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regione - riparte
Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF]
Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: chiamati i 25mila candidati, le date
Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: le nuove date. Ci sono 25mila candidati
Rieccoci! Dopo i grandi successi degli scorsi venerdì, si riparte alla scoperta di un nuovo territorio!! Questa volta vi portiamo nella meravigliosa Toscana con piatti della tradizione classici e rivisitati abbinati agli storici vini della regione: dal Chianti Classico - facebook.com Vai su Facebook
Riparte il 25/09 il ciclo di webinar gratuiti per le imprese Open Webinar, a cura di Finlombarda e promosso da Regione Lombardia. 4 appuntamenti su logistica e supply chain, fattori determinanti per la competitività delle imprese. Info http://reglomb.it/BiZC5 - X Vai su X
Il PD Marche riparte dall’unità: Valeria Mancinelli sarà capogruppo in Consiglio regionale - Incontro nella sede regionale con la segretaria Chantal Bomprezzi e i consiglieri appena eletti: «Lavoreremo uniti e con determinazione» ... lanuovariviera.it scrive
Pd Marche, si riparte dopo la sconfitta elettorale: «Serve ascolto e unità per ricostruire» - ANCONA – Dopo la sconfitta alle elezioni regionali, il Partito Democratico delle Marche si prepara a una nuova fase di confronto e rilancio. Come scrive veratv.it