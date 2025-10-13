Regionaliil Giani in Toscana vince contro tutti | ‘saremo modello governo centrosinistra’

Firenze, 13 ott. (askanews) – “Il Giani non si fa condizionare”, ha detto lui di sé. “Il Giani te lo ritrovi ovunque, anche al matrimonio di tua cugina”, ha detto di lui la segretaria del suo partito. Il Giani vince, in Toscana, e vince di più di quanto ha vinto cinque anni fa quando diventò governatore con il 48% dei voti contro il 40% della leghista Susanna Ceccardi. Oggi, quando ormai mancano meno di 300 sezioni da scrutinare, Eugenio Giani porta a casa non solo, quasi, il 54% dei voti – con quattordici punti di stacco rispetto al candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 40,8% – ma anche un buon risultato per tutti i partiti che lo sostengono. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

