Regionali Toscana Tomasi dopo la sconfitta | Economia e sanità porteremo i nostri temi in aula

Firenze, 13 ottobre 2025 – "Faccio gli auguri al presidente Eugenio Giani, gli faccio un grande in bocca al lupo. Ci troverà, quando parleremo del bene dei toscani. Non ci troverà e faremo opposizione quando sarà necessario". Così il candidato del centrodestra e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti della sconfitta alle elezioni regionali in Toscana. Tomasi sottolinea che "riporteremo temi che abbiamo discusso in campagna elettorale: la fuga dei giovani, le carenze che ha la sanità e il tema dello sviluppo economico". Il sindaco di Pistoia aggiunge che "abbiamo dato il massimo, io sono sempre per costruire, ogni tassello della vita, della nostra avventura politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

