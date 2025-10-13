Regionali Toscana Tomasi dopo la sconfitta | Economia e sanità porteremo i nostri temi in aula
Firenze, 13 ottobre 2025 – "Faccio gli auguri al presidente Eugenio Giani, gli faccio un grande in bocca al lupo. Ci troverà, quando parleremo del bene dei toscani. Non ci troverà e faremo opposizione quando sarà necessario". Così il candidato del centrodestra e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti della sconfitta alle elezioni regionali in Toscana. Tomasi sottolinea che "riporteremo temi che abbiamo discusso in campagna elettorale: la fuga dei giovani, le carenze che ha la sanità e il tema dello sviluppo economico". Il sindaco di Pistoia aggiunge che "abbiamo dato il massimo, io sono sempre per costruire, ogni tassello della vita, della nostra avventura politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X
Regionali Toscana, la diretta dello spoglio. Tutti i dati sulle elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Come scrive fanpage.it
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Scrive tg24.sky.it