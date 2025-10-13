Regionali Toscana sfida Giani-Tomasi | alle 23 di ieri aveva votato solo il 35,7% dei cittadini
Alle 23 le urne si sono chiuse con un risultato che resta comunque deludente. Nella prima giornata di voto si sono recati alle urne il 35,70% degli aventi diritto. L'affluenza continua a essere un dato non ignorabile, tanto da essere aumentata di ben 10 punti rispetto alla stessa ora del voto del 2020, in cui votò il 45,89%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
