Regionali Toscana nei primi exit poll Giani subito avanti al 52-56% Tomasi al 39-43% Bundu potrebbe superare la soglia del 5% | tutti gli aggiornamenti – La diretta

I seggi in Toscana si sono riempiti nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede – ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, che non arriva al 50%, le urne si sono chiuse. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

regionali toscana primi exitRegionali in Toscana, primi exit poll: Giani in netto vantaggio - Il governatore uscente candidato per il campo largo dato tra il 52% e il 56%. Riporta avvenire.it

regionali toscana primi exitIn Toscana gli exit poll danno molto avanti il centrosinistra - Il presidente uscente Eugenio Giani, come da previsioni, è in vantaggio su Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ... Si legge su ilpost.it

