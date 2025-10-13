Regionali Toscana nei primi exit poll Giani subito avanti al 52-56% Tomasi al 39-43% Bundu potrebbe superare la soglia del 5% | tutti gli aggiornamenti – La diretta
I seggi in Toscana si sono riempiti nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede – ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, che non arriva al 50%, le urne si sono chiuse. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
