Firenze, 13 ottobre 2025 – Con quasi il 27 per cento Fratelli d'Italia sale al primo posto dei partiti di centrodestra in Toscana, mentre Forza Italia, forte di oltre il 6%, 'sorpassa' la Lega targata Vannacci che crolla al 4,5 per cento. Elezioni regionali in Toscana, segui la diretta Questa è la fotografia del voto per il centrodestra in Toscana dove il candidato della coalizione Alessandro Tomasi perde la sfida (si ferma al 40,8%) contro il governatore uscente, Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo, che incassa il 53,9% dei consensi. Candidati consiglieri, ecco i nomi che fanno il pieno di voti Con un post Giorgia Meloni saluta il bis di Giani, con il quale ha anche una conversazione telefonica: ''Congratulazioni per la vittoria e auguri di buon lavoro''. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regionali Toscana, l’analisi nel centrodestra, esulta Fratelli d’Italia: “Voti doppi rispetto al 2020”