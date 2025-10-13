Regionali Toscana la Lega mai così in basso | non arriva al 5% dietro Forza Italia Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato

« Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi ». Con queste parole Roberto Vannacci ha commentato la sconfitta del centrodestra alle Regionali in Toscana, dove Eugenio Giani è stato rieletto presidente con oltre il 54% dei voti. Per la Lega, che aveva affidato proprio al generale la regia della campagna elettorale, si tratta però di un vero e proprio tracollo: secondo le proiezioni, il Carroccio non arriverebbe al 5%, ultimo partito della coalizione, dietro anche a Forza Italia (6,6%) e nettamente staccato da Fratelli d’Italia (23,5%). Il flop della Lega. Mai così in basso alle regionali toscane: cinque anni fa, con Susanna Ceccardi candidata alla presidenza, la Lega aveva raggiunto il 21,7%. 🔗 Leggi su Open.online