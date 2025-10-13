Regionali Toscana la diretta Proiezioni Gaini stacca Tomasi Exploit-Bundu E Schlein dà i numeri

La Toscana, con ogni probabilità, resterà "rossa". Alle elezioni regionali, le terze in poche settimane dopo Marche e Calabria, il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra in base ai primi dati avrebbe superato nettamente i due sfidanti, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per il centrodestra e la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu. Giani viene trascinato dal Pd, ancora largamente primo partito in regione, ma Tomasi (con Fratelli d'Italia che dal 13% di cinque anni fa sale intorno al 30) si assesta su un livello simile o solo leggermente più basso rispetto a Susanna Ceccardi, la candidata leghista sconfitta 5 anni fa con il 40% dei voti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

