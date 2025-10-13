Regionali Toscana il fenomeno Antonella Bundu | chi è la candidata che intercetta i delusi di centrosinistra e i pro-Pal
Antonella Bundu, inizialmente rimasta ai margini del dibattito pre-elettorale, irrompe a sorpresa nelle Regionali in Toscana. La sua lista Toscana Rossa – che raccoglie Unione Popolare e probabilmente parte dei delusi del centrosinistra – riesce a conquistare spazio in una partita che sembrava già chiusa: al momento si aggira intorno alla soglia di sbarramento del 5% che serve per ottenere un seggio in Consiglio regionale. Un risultato già di per sé notevole, se si considera poi che nelle prime proiezioni, è riuscita addirittura a scavalcare Movimento 5 Stelle e Lega. Raccoglie quello che è stato definito «l’effetto Gaza ». 🔗 Leggi su Open.online
