Eugenio Giani Nonostante il miglior risultato di sempre per il centrodestra in Toscana, il candidato di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi è stato sconfitto da Eugenio Giani con un distacco di 13 punti: una vittoria simbolica che nasconde fratture profonde all'interno della coalizione, soprattutto nella Lega, ridotta a un quarto del consenso rispetto al 2020 e dilaniata da faide interne legate alla figura del generale Mario Vannacci. Il voto regionale in Toscana ha consegnato al centrosinistra la riconferma di Eugenio Giani, ma ha anche acceso i riflettori sulle tensioni crescenti nel campo del centrodestra.

Regionali Toscana, il centrodestra batte il record ma Giani è stato rieletto governatore. Vannacci divide la Lega, precipita il M5s