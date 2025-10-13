Regionali Toscana il centrodestra batte il record ma Giani è stato rieletto governatore Vannacci divide la Lega precipita il M5s
Eugenio Giani Nonostante il miglior risultato di sempre per il centrodestra in Toscana, il candidato di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi è stato sconfitto da Eugenio Giani con un distacco di 13 punti: una vittoria simbolica che nasconde fratture profonde all’interno della coalizione, soprattutto nella Lega, ridotta a un quarto del consenso rispetto al 2020 e dilaniata da faide interne legate alla figura del generale Mario Vannacci. Il voto regionale in Toscana ha consegnato al centrosinistra la riconferma di Eugenio Giani, ma ha anche acceso i riflettori sulle tensioni crescenti nel campo del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
regionali - toscana
