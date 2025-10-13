Regionali Toscana Giani verso la vittoria staccato Tomasi Bundu forse sopra la soglia del 5% Affluenza ai minimi storici | 47,7% – Gli aggiornamenti in diretta

I seggi in Toscana si sono riempiti nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede – ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, che non arriva al 50%, le urne si sono chiuse. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

regionali toscana giani versoToscana, Giani verso la vittoria. Astensione record - Il governatore uscente candidato per il campo largo dato al 56%, Tomasi al 39%. Scrive avvenire.it

regionali toscana giani versoRegionali Toscana, risultati in diretta: Giani verso la riconferma. Largo vantaggio su Tomasi (centrodestra). Tracollo dell’affluenza: giù del 15% - Seggi chiusi alle 15: in corsa l'uscente Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu, per Toscana Rossa ... Riporta ilfattoquotidiano.it

