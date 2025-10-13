Regionali Toscana Giani trionfa su Tomasi bene Bundu Schlein | I conti si fanno alla fine L’affluenza tocca minimi storici | 47,7%
I seggi in Toscana si sono riempiti nuovamente per la volata finale delle Regionali. In una tornata elettorale che vede – ancora una volta – come principale protagonista la bassissima affluenza, che non arriva al 50%. A giocarsi il ruolo di governatore in una regione da sempre fortezza della sinistra, sono stati tre candidati: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani che tenta il bis con il sostegno del campo largo e Alessandro Tomasi per il centrodestra. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria ? di @aciapparoni - X Vai su X
Regionali Toscana, la diretta dello spoglio. Tutti i dati sulle elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Risultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio. Riporta firstonline.info
La Toscana resta rossa: Giani trionfa alle Regionali 2025 - Le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025 si sono concluse con la netta vittoria di Eugenio Giani, pr ... Si legge su mam-e.it