Regionali Toscana Giani rieletto governatore Crolla lo Lega precipita il M5s

Eugenio Giani Con lo scrutinio che ha superato il 40% delle sezioni, il governatore uscente Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, si conferma al timone della Toscana sfiorando il 55% dei consensi, distaccando nettamente lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 40,72%. La tornata elettorale del 12 e 13 ottobre ha premiato la coalizione progressista, segnando un’affluenza record al ribasso del 47,73% – il minimo storico per la regione – e confermando la tenuta del “campo largo” in un contesto di astensionismo galoppante. I dati parziali, diffusi dal Ministero dell’Interno sul portale Eligendo, delineano un quadro netto: Giani raccoglie il 54,15% dei voti, con la sua coalizione al 54,89%. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regionali Toscana, Giani rieletto governatore. Crolla lo Lega, precipita il M5s

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria ? di @aciapparoni - X Vai su X

Regionali Toscana, la diretta dello spoglio. Tutti i dati sulle elezioni - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Lo riporta fanpage.it

Eugenio Giani, chi è il presidente della regione Toscana rieletto - 62% dei voti, superando l'avversario del centrodestra Alessandro Tomasi (35- Segnala tg24.sky.it