Regionali Toscana Elly Schlein abbraccia Giani dopo la vittoria – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Toscana, 13 ottobre 2025 La segretaria del Pd Elly Schlein abbraccia Eugenio Giani dopo la rielezione alle Regionali toscane. Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

