Regionali Toscana Conte | Salutiamo la vittoria di un progetto politico a cui abbiamo contribuito – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 "Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. E' un importante segnale che ribadisce la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito. Lavoreremo affinché l'azione di Governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici: tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente, giustizia sociale, imprese sane, l'innovazione. Noi ci saremo e daremo il nostro contributo" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria ? di @aciapparoni - X Vai su X
Regionali Toscana, la diretta dello spoglio. Tutti i dati sulle elezioni - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Toscana, Conte: "Salutiamo la vittoria di un progetto politico a cui abbiamo contribuito" - (Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 "Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. Scrive msn.com
Toscana, Conte: vittoria Giani importante segnale, governeremo insieme - È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta c ... Segnala msn.com