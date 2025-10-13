Regionali Toscana 2025 | urne chiuse Scrutinio al via per Bundu Giani Tomasi
Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre. Chiuse alle ore 15 di lunedì 13 ottobre le urne per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e il nuovo Consiglio regionale. Si contano i voti nelle 3.922 sezioni toscane per i candidati presidente Antonella Bundu, Toscana Rossa, Eugenio Giani, governatore uscente, centrosinistra, e Alessandro Tomasi, centrodestra, e per i 40 consiglieri della Regione Toscana. Se nessuno dei tre candidati raggiunge almeno il 40% dei voti, è previsto, Toscana unica regione in Italia, il ballottaggio. Secondo turno già stabilito il 26 e 27 ottobre. Calo dell’affluenza in Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
