Regionali Toscana 2025 instant poll | Eugenio Giani ampiamente in vantaggio su Alessandro Tomasi
Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani, centrosinistra, presidente Regione Toscana uscente, ampiamente in vantaggio davanti ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e Antonella Bundu, Toscana Rossa, con primi instant poll e primi exit poll. Secondo il primo instant poll Swg per TgLa7, con una copertura del campione dell’88%, Eugenio Giani, è al 53-57% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 38,5-42,5%. Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 3,5-5,5%. Qui lo scrutinio in tempo reale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana, la diretta di oggi: affluenza, orario dei risultati e spoglio dalle 15 - X Vai su X
Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% - Sondaggi e intenzioni di voto di Swg per La7, Consorzio Opinio Italia per la Rai, YouTrend per SkyTG24: nettamente avanti il governatore uscente, seguono Tomasi e Bundu ... Riporta lanazione.it
Sondaggi exit poll Elezioni Regionali Toscana 2025/ Primi risultati: Giani campo largo vs Tomasi-Centrodestra - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- Secondo ilsussidiario.net