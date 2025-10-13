Regionali Toscana 2025 instant poll | Eugenio Giani ampiamente in vantaggio su Alessandro Tomasi

Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani, centrosinistra, presidente Regione Toscana uscente, ampiamente in vantaggio davanti ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e Antonella Bundu, Toscana Rossa, con primi instant poll e primi exit poll. Secondo il primo instant poll Swg per TgLa7, con una copertura del campione dell’88%, Eugenio Giani, è al 53-57% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 38,5-42,5%. Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 3,5-5,5%. Qui lo scrutinio in tempo reale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it