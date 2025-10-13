Regionali Toscana 2025 i risultati in diretta

Chiudono alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre, i seggi per le elezioni regionali 2025 in Toscana. Si sfidano il governatore uscente Eugenio Giani per il centrosinistra e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per il centrodestra, oltre ad Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa. Segui i risultati in diretta. Inizio diretta: 131025 14:30 Fine diretta: 131025 23:45 15:00 131025 Urne chiuse, al via lo spoglio Urne chiuse in Toscana per le elezioni regionali. Dalle 15 al via lo spoglio da cui uscirà il nome del prossimo presidente della Regione; 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Toscana 2025, i risultati in diretta

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta Vai su Facebook

Elezioni regionali Toscana, la diretta di oggi: affluenza, orario dei risultati e spoglio dalle 15 - X Vai su X

Risultati elezioni regionali Toscana, guarda in diretta come è andata nella tua città - Il peso dei partiti e delle coalizioni: comune per comune, è possibile consultare i dati mano a mano che affluiscono al Ministero dell’Interno ... Lo riporta lanazione.it

Lo spoglio delle regionali in Toscana: i risultati in diretta - La sfida è tra il presidente uscente, il dem Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, appoggiato dal centrodestra, e l'outsider Antonella Bundu, candidata ... Riporta ilfoglio.it