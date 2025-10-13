Regionali Toscana 2025 | è Giani bis Proiezioni danno Giani 55% Tomasi 39% Bundu 5.8% e Toscana Rossa più votata di Lega Salvini
Regionali Toscana 2025, prime proiezioni Swg per La7 confermano l’ampio vantaggio annunciato da instant poll ed exit poll di Eugenio Giani. Un Giani bis in arrivo dunque con il presidente Regione Toscana uscente, Pd, campo largo centrosinistra, che la prima proiezione fotografa al 55%. L’abbraccio con Elly Schlein, leader Pd, con Giani a Firenze. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale FdI, centrodestra, al 39%. Antonella Bundu, fotografata al 5,80% con Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Possibile, Potere al Popolo. Dunque Antonella Bundu con una sola lista sta lottando voto su voto per avere una rappresentanza in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
