Regionali Tomasi | in Toscana ora inizia un' altra partita

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ott. (askanews) - "Non mi arrendo, nella vita ho vinto e perso. Ora sono dentro. Ora inizia un'altra partita. Dalle sconfitte si costruiscono le vittorie. Siamo determinati". Lo ha detto Alessandro Tomasi, in conferenza stampa a Firenze, commentando al sconfitta del centrodestra in Toscana contro Eugenio Giani. "La mia intenzione è di entrare in consiglio regionale", ha precisato Tomasi che è sindaco di Pistoia. "Siamo disponibili a parlare dei temi che riguardano il bene dei toscani con Eugenio Giani. Vogliamo riportare le battaglie che abbiamo portato in campagna elettorale sui tavoli del Consiglio regionale, come la sanità, che ha lacune che devono essere colmate, ma soprattutto ha un paradigma che deve essere rovesciato visto l'invecchiamento della popolazione", ha aggiunto Tomasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

regionali tomasi in toscana ora inizia un altra partita

© Quotidiano.net - Regionali, Tomasi: in Toscana ora inizia un'altra partita

In questa notizia si parla di: regionali - tomasi

Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2%

Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale

Elezioni regionali Toscana, le pagelle ai candidati: Giani ottimo oratore, Bundu vince con il look, Tomasi efficace

regionali tomasi toscana iniziaRegionali Toscana, Tomasi dopo la sconfitta: “Economia e sanità, porteremo i nostri temi in aula” - Le parole del candidato di centrodestra, che perde contro il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani. lanazione.it scrive

regionali tomasi toscana iniziaRegionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020 (ANSA) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Tomasi Toscana Inizia