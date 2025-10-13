Regionali su strada Parolini conquista il titolo nella 5 chilometri
Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) è il nuovo campione lombardo Assoluti dei 5 chilometri su strada, celebrati domenica 12 ottobre dal Memorial Mattia Corvi di Gravedona ed Uniti (Como), corsa organizzata dall’Atletica Alto Lario. Il medico-mezzofondista nativo di Barzizza di Gandino era reduce da un’efficace testimonianza lunedì scorso ai corsisti di “Formiamo i Campioni di domani” nel contesto del Progetto Talento Fidal Lombardia 2025. Si è imposto in una gara decisamente veloce, superando due quotati compagni di fuga. Parolini ha accelerato negli ultimi 400 metri ed ha vinto l’oro in 14:08, Mattia Padovani, alfiere dell’Atletica Alto Lario organizzatrice è argento in 14:12 e Saverio Steffanoni (Cus Insubria Varese Como) bronzo in 14:17. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
