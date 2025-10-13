Regionali Puglia 2025 i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle

Sono state presentate oggi in conferenza stampa dal vicepresidente M5S Mario Turco, dal coordinatore regionale Leonardo Donno e dal capogruppo uscente in consiglio regionale Marco Galante le liste circoscrizionali del M5S per le prossime elezioni regionali, approvate ieri dalle iscritti al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

Elezioni regionali in Puglia, le parole choc di Lobuono: «Ulivi sterminati, le strade del Salento come Gaza» - X Vai su X

Ci siamo! Dalle 10 alle 22 di oggi, domenica 12 ottobre, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle della Regione Puglia potranno votare la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. È stato un lavoro molto importante e im - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Puglia 2025, i nomi dei candidati del Partito Democratico - Una squadra che rappresenta i diversi territori della nostra provincia — da Foggia a Manfredonia, da Torremaggiore a San Severo, da Vieste a Cerignola fino a San Giovanni Rotondo — e ... Si legge su foggiatoday.it

Elezioni regionali in Puglia: le liste dei candidati nel Movimento 5 Stelle. Tutti i nomi - Il conto alla rovescia è iniziato per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia, in programma il 23 e 24 novembre. Segnala quotidianodipuglia.it