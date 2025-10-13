Regionali in Toscana urne aperte | si vota fino alle 15

(Adnkronos) – Urne aperte fino alle 15 di oggi lunedì 13 ottobre in Toscana per le elezioni regionali 2025. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, nel corso del pomeriggio, mentre l'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre. Nella giornata di ieri, in cui si è votato dalle 7 alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com