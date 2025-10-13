Regionali in Toscana urne aperte | si vota fino alle 15
(Adnkronos) – Urne aperte fino alle 15 di oggi lunedì 13 ottobre in Toscana per le elezioni regionali 2025. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, nel corso del pomeriggio, mentre l'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre. Nella giornata di ieri, in cui si è votato dalle 7 alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
#Regionali In #Toscana riaprono le urne: dalle 7 fino alle 15. A seguire lo spoglio; domenica alle 23 l'affluenza era ferma al 35,7%, in calo di 10 punti rispetto alla volta precedente. Nel #ballottaggio ad #Aosta, eletto sindaco Raffaele Rocco per 15 voti su Gir - X Vai su X
Carmignano- Elezioni Regionali Toscana 2025 AFFLUENZA PARZIALE ORE 23.00 DOMENICA Alle ore 23.00 di domenica 12 ottobre sull'intero territorio comunale hanno votato 4522 elettori (su 11.282 aventi diritto), pari al 40,08 % Nelle precedenti - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Scrive tg24.sky.it
Regionali Toscana, urne aperte, si vota fino alle 15 - Urne aperte dalle 7 alle 15 in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e ... Segnala msn.com