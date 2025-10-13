Regionali in Toscana il dato sull’affluenza e la posta in palio

Urne aperte anche oggi in Toscana, dove si vota fino alle 15 per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 40 membri del Consiglio regionale. In corsa ci sono tre candidati principali: Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu per la lista “Toscana Rossa”. A vigilare sull’esito, oltre ai partiti, ci sono circa tre milioni di aventi diritto al voto, distribuiti in 3.922 sezioni elettorali. Ma a segnare il primo dato politico di rilievo è la bassissima affluenza. Alla chiusura della prima giornata elettorale, domenica 12 ottobre alle 23, la partecipazione si è fermata al 35,7%, ben dieci punti in meno rispetto al 2020, quando a quell’ora aveva votato il 45,8% degli elettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

