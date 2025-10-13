Regionali in Toscana Exit poll | Giani al 53-57% Tomasi al 38,5-42,5 % Crolla l' affluenza

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Marche e Calabria, il trittico consecutivo delle elezioni regionali di questo inizio autunno si conclude con l'appuntamento in Toscana, in attesa del rush finale alle urne nel 2025, con il mini Election Day del 23 e 24 novembre in Veneto, Campania e Puglia. Per la guida della sede di "Palazzo Strozzi Sacrati" si sfidano il candidato di centrosinistra, Eugenio Giani, il presidente uscente della Giunta, e l'esponente del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. Nella roccaforte rossa per eccellenza, il primo viene dato in una forchetta tra il 53% e il 57% ed è sostenuto non solo da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e il gruppo renziano, come era successo nel settembre 2020, ma anche dal Movimento 5 Stelle, che pure è sempre rimasto saldamente all'opposizione di Giani durante tutta l'ultima consiliatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

regionali in toscana exit poll giani al 53 57 tomasi al 385 425 crolla l affluenza

© Ilgiornale.it - Regionali in Toscana, Exit poll: Giani al 53-57%, Tomasi al 38,5-42,5 %. Crolla l'affluenza

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

regionali toscana exit pollExit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50% - Sondaggi telefonici e intenzioni di voto (non costituiscono risultato ufficiale). Da lanazione.it

Sondaggi exit poll Elezioni Regionali Toscana 2025/ Primi risultati: Giani campo largo vs Tomasi-Centrodestra - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Exit Poll