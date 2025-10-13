Regionali in Toscana | affluenza in calo del 10%

Lidentita.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si vota fino alle 15 di oggi. I dati hanno fatto scattare l'allarme nelle segreterie dei partiti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

regionali in toscana affluenza in calo del 10

Elezioni regionali: affluenza in calo in Toscana, Aosta decide per pochi voti - Elezioni regionali: dal crollo dei votanti in Toscana alla vittoria minima di Rocco ad Aosta, un voto che fa la differenza.

Elezioni regionali in Toscana, seggi riaperti. Affluenza in calo - Al termine della prima giornata di votazione è risultata del 35,7%, un calo di 10 punti rispetto alle Regionali di cinque anni fa

