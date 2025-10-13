Regionali in Toscana | affluenza in calo del 10%
Si vota fino alle 15 di oggi. I dati hanno fatto scattare l'allarme nelle segreterie dei partiti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
#Regionali In #Toscana riaprono le urne: dalle 7 fino alle 15. A seguire lo spoglio; domenica alle 23 l'affluenza era ferma al 35,7%, in calo di 10 punti rispetto alla volta precedente. Nel #ballottaggio ad #Aosta, eletto sindaco Raffaele Rocco per 15 voti su Gir - X Vai su X
Carmignano- Elezioni Regionali Toscana 2025 AFFLUENZA PARZIALE ORE 23.00 DOMENICA Alle ore 23.00 di domenica 12 ottobre sull'intero territorio comunale hanno votato 4522 elettori (su 11.282 aventi diritto), pari al 40,08 % Nelle precedenti - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali: affluenza in calo in Toscana, Aosta decide per pochi voti - Elezioni regionali: dal crollo dei votanti in Toscana alla vittoria minima di Rocco ad Aosta, un voto che fa la differenza. Secondo notizie.it
Elezioni regionali in Toscana, seggi riaperti. Affluenza in calo - Al termine della prima giornata di votazione è risultata del 35,7%, un calo di 10 punti rispetto alle Regionali di cinque anni fa ... Come scrive msn.com