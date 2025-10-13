Regionali in Campania Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia | l' incontro favorito dal segretario Dem Piero ecco i temi

Un faccia a faccia durato poco più di un'ora a Santa Lucia, poco prima di pranzo. Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De Luca,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali in Campania. Clemente Mastella invoca la pace tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #regionali2025 #centrosinistra #campolargo #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/clemente-mastella-invoc Vai su Facebook

ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X

Regionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi - Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De ... Si legge su ilmattino.it

Ecco la lista civica di Roberto Fico alle elezioni Regionali in Campania, ancora scontro con De Luca per i nomi sui simboli - Fico presenta il simbolo della sua lista civica: dentro personaggi della società civile, imprenditori del sociale e attivisti ... Segnala fanpage.it