Regionali in Campania Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia | l' incontro favorito dal segretario Dem Piero ecco i temi

Ilmattino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un faccia a faccia durato poco più di un'ora a Santa Lucia, poco prima di pranzo. Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De Luca,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali in campania fico de luca faccia a faccia a santa lucia l incontro favorito dal segretario dem piero ecco i temi

© Ilmattino.it - Regionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

regionali campania fico deRegionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi - Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De ... Si legge su ilmattino.it

regionali campania fico deEcco la lista civica di Roberto Fico alle elezioni Regionali in Campania, ancora scontro con De Luca per i nomi sui simboli - Fico presenta il simbolo della sua lista civica: dentro personaggi della società civile, imprenditori del sociale e attivisti ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Fico De