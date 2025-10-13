Regionali i candidati di AVS incontrano Fico | Abbiamo chiesto garanzia per i servizi nelle aree interne

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto a Cusano Mutri, ieri domenica 12 ottobre, un incontro tra il candidato presidente al Consiglio regionale Roberto Fico e i candidati Alleanza Verdi e Sinistra di Benevento Pina Fontanella e Lucio Ferella. Al centro del dialogo i temi inaccettabili della Sanità pubblica e il diritto allo studio negato ai giovani delle aree interne. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla garanzia dei servizi essenziali per quanto riguarda la sanità, la scuola e trasporti. «Un incontro di ascolto del territorio e orientato a proposte concrete – dichiarano Fontanella e Ferella – d ove abbiamo chiesto garanzie per i servizi essenziali nelle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

