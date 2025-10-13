Regionali Fratelli d’Italia ufficializza i candidati | sorpresa dalla Valle Caudina

Tempo di lettura: 3 minuti Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, unitamente alla Segreteria Politica del partito, si è riunito oggi alla presenza del Senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale, per completare il percorso di definizione delle candidature in vista delle elezioni regionali della Campania. Nel corso della riunione il Coordinatore provinciale, sen. Domenico Matera, ha formalizzato la decisione del partito provinciale di sostenere le candidature di Mario Ferraro e Annalisa Clemente, che rappresenteranno Fratelli d’Italia nella lista per la circoscrizione di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

