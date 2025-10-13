Regionali Eugenio Giani si riconferma | Grazie Toscana una vittoria della libertà e della democrazia

A quasi un quarto delle sezioni scrutinate — 869 su 3922 — Eugenio Giani è nettamente in vantaggio nelle elezioni regionali in Toscana, attestandosi al 54% dei consensi. Dietro di lui il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi con il 40%, mentre la candidata Antonella Bundu raccoglie circa il 5,1%. Un margine ampio che, salvo sorprese, conferma Giani alla guida della Regione. Le prime parole. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regionali, Eugenio Giani si riconferma: “Grazie Toscana, una vittoria della libertà e della democrazia”

Ora è ufficiale: Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali 2025

Eugenio Giani inaugura il primo comitato elettorale per le regionali a San Miniato

Regionali Toscana 2025: Elly Schlein con Eugenio Giani a Portoferraio

