Regionali Decaro e l?incognita Stea | a rischio candidatura e sesta lista Paolicelli | Nuova storia

Restano poco più di dieci giorni in Puglia per presentare le liste elettorali che sosterranno il candidato del centrosinistra Antonio Decaro e il progetto della sesta formazione va. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali, Decaro e l?incognita Stea: a rischio candidatura e sesta lista. Paolicelli: «Nuova storia»

In questa notizia si parla di: regionali - decaro

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

Tutti candidati per le Regionali. Parlamentari, sindaci, assessori. Decaro ha fatto scuola. Attenti, però. Quei pochi che ancora si recano a votare incominciano a stancarsi. Vitamine per la nostra democrazia Leggi l'articolo completo nei commenti ? L'informazi - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Decaro a Lecce: «Una nuova classe dirigente per una Puglia che ascolta e risponde ai territori» - News - X Vai su X

Regionali, Decaro e l’incognita Stea: a rischio candidatura e sesta lista. Paolicelli: «Nuova storia» - Restano poco più di dieci giorni in Puglia per presentare le liste elettorali che sosterranno il candidato del centrosinistra Antonio Decaro e il progetto della sesta formazione ... quotidianodipuglia.it scrive

Regionali, Vendola promuove Decaro: «È il candidato migliore, ma gli alleati facciano un salto di qualità» - E minimizza il nodo politico: «È difficile che ci sia un passo indietro, anche perché non lo considero un veto» «In questo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it