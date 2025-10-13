Regionali Campania Enrico Ditto scende in campo con Noi di Centro
L’imprenditore pronto ad impegnarsi in politica: «Servono luoghi veri di confronto e responsabilità: i moderati devono tornare protagonisti del cambiamento». “Costruire una casa politica capace di parlare al Paese reale, ai professionisti, agli imprenditori, a chi lavora e crede ancora nella possibilità di cambiare le cose: è questa la ragione per cui ho scelto di . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali in Campania. Clemente Mastella invoca la pace tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #regionali2025 #centrosinistra #campolargo #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/clemente-mastella-invoc - facebook.com Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X
Regionali Campania, Enrico Ditto scende in campo con “Noi di Centro” - Con queste parole Enrico Ditto annuncia la sua adesione al movimento guidato da Clemente Mastella, che in Campania si prepara alla sfida elettorale con ... Riporta napolivillage.com
Regionali: Campania-Veneto-Puglia verso election day - (LaPresse) In attesa di novità dal campo del centrodestra sul fronte dei candidati in Veneto, Campania e Puglia, va delineandosi il quadro relativo alle date delle prossime elezioni ... Scrive ilmattino.it