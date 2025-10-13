L’imprenditore pronto ad impegnarsi in politica: «Servono luoghi veri di confronto e responsabilità: i moderati devono tornare protagonisti del cambiamento». “Costruire una casa politica capace di parlare al Paese reale, ai professionisti, agli imprenditori, a chi lavora e crede ancora nella possibilità di cambiare le cose: è questa la ragione per cui ho scelto di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Regionali Campania, Enrico Ditto scende in campo con “Noi di Centro”