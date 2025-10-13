Regionali 2025 Gagliano torna in campo | Mi candido con Fratelli d' Italia

Il noto imprenditore alberghiero salernitano Salvatore Gagliano rompe gli indugi ed annuncia la sua candidatura al consiglio regionale nella lista di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Gagliano, ex consigliere regionale e comunale di Salerno, è da sempre un punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Regionali, Gagliano a Martusciello: "Anche nel 2000 Forza Italia elesse due salernitani"

Regionali 2025, Gagliano scuote il centrodestra: “Subito il candidato presidente, altrimenti il destino è già segnato”

