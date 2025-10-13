Reggio Emilia minacce con collo di bottiglia in zona stazione

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Nuova serie di intensi controlli dei carabinieri nella “zona rossa” della stazione storica in centro a Reggio. A operare sono stati i militari del comando di corso Cairoli insieme a personale della Cio del Terzo reggimento Lombardia. Un trentenne di origine africana è stato sorpreso mentre, usando un collo di bottiglia, stava minacciando un’altra persona. Mentre un nigeriano quarantenne è risultato senza documenti ma in possesso di un coltellino. Venerdì in via Sani i militari hanno fermato uno straniero che mostrava un ingiustificato stato di ansia e insofferenza: non solo non aveva documenti per l’identificazione, ma aveva un cutter pronto all’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, minacce con collo di bottiglia in zona stazione

