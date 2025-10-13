I ntensi e inconfondibili, i profumi arabi di nicchia, da donna o più spesso unisex, sono caratterizzati da note particolarmente calde e avvolgenti, da una scia intensa e dalla particolarità di essere molto persistenti. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › I profumi ispirati a Venezia. E al suo fascino › Le tendenze profumi dell’estate 2025? Note di vaniglia e “layering” Profumi arabi di nicchia: perché sono speciali. Una caratteristica distintiva dei profumi arabi di nicchia è che si avvalgono di metodiche di lavorazione antiche. La tradizione profumiera ha infatti un valore molto sentito nella cultura araba, non solo estetica ma anche simbolica: il profumo è legato al prestigio, all’ospitalità, alla spiritualità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Regalano scie avvolgenti e sofisticate, e persistono davvero a lungo: i migliori profumi di nicchia arabi, pregiati, da Mille e una Notte