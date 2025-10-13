Bergamo. Il quartiere di Redona piange la morte di Eric Paladini a soli 8 anni, colpito da una forma rara di tumore che lo ha strappato dalle braccia di papà Marco, mamma Laura e della sorella Ellen, 12 anni, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre. È stato colpito da un rarissimo tumore del tronco encefalico, una forma incurabile di Glioma Pontino Intrinseco Diffuso, malattia che lo ha colpito la scorsa primavera e in 6 mesi lo ha portato via. Il male gli aveva impedito di poter camminare da solo, costringendolo a rinunciare a quelle corse sul campo da rugby (faceva parte del Rugby Bergamo) che tanto amava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Redona in lutto per la morte di Eric Paladini, colpito da un tumore a 8 anni