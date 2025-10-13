Redona in lutto per la morte di Eric Paladini colpito da un tumore a 8 anni
Bergamo. Il quartiere di Redona piange la morte di Eric Paladini a soli 8 anni, colpito da una forma rara di tumore che lo ha strappato dalle braccia di papà Marco, mamma Laura e della sorella Ellen, 12 anni, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre. È stato colpito da un rarissimo tumore del tronco encefalico, una forma incurabile di Glioma Pontino Intrinseco Diffuso, malattia che lo ha colpito la scorsa primavera e in 6 mesi lo ha portato via. Il male gli aveva impedito di poter camminare da solo, costringendolo a rinunciare a quelle corse sul campo da rugby (faceva parte del Rugby Bergamo) che tanto amava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: redona - lutto
Giuseppe Salvi, pensionato di Presezzo, 77 anni, stava preparando il percorso per la camminata dell’Aido a Mapello. L’evento, in programma domenica 14 settembre, è stato annullato in segno di lutto. - facebook.com Vai su Facebook
‘Il rumore del lutto’ arriva alla sua 19esima edizione: così torna al centro la riflessione sulla morte - “Morire è come il tramonto di un giorno senza tempo, un momento in cui l’infinito si fa custode di ogni colore e l’orizzonte si allunga nel sempre. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Eric Abidal smentisce i rumors sulla sua morte: “Sono vivo, certe voci non dovrebbero mai esistere” - Eric Abidal smentisce i rumors sulla sua morte apparsi nelle scorse ore sui social: “Sono vivo e in salute, certe voci non dovrebbero mai esistere”. Si legge su fanpage.it