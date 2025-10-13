Recupero delle sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto carolino | pubblicato il bando

Tempo di lettura: 2 minuti Pubblicato il bando di gara per i lavori di recupero e valorizzazione delle sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino. La Reggia di Caserta dà il via alle procedure per adeguare funzionalmente l’impianto di captazione dell’acqua del Complesso vanvitelliano. Obiettivo è la conoscenza reale dell’importante infrastruttura idrica e la corretta gestione della preziosa risorsa lungo tutto il percorso realizzato da Luigi Vanvitelli. Il Museo del Ministero della Cultura, sito UNESCO, è stato selezionato come destinatario dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito dell’investimento finalizzato alla rigenerazione dei parchi e dei giardini storici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

