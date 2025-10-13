Record di atleti all’Ecomaratona In 800 alle Cascine di Tavola Jilali Jamali e Silvia Cellai sul podio
Record di partecipanti per la settima dell’Ecomaratona Pratese con al via 800 atleti nelle quattro competizioni previste. Il teatro è stato il Parco delle Cascine di Tavola con un circuito di 10,5 km da percorrere 1 volta per la 10 km, 2 volte per la mezza, tre volte per la 31 km e quattro giri per la maratona. A vincere sulla distanza dei 42,195 km è stato Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) che ha corso 2h45’11" staccando Emanuele Quercioli (Pol. Ellera) e Gabriele Fiesoli (Podistica Medicea). Al femminile successo di Silvia Cellai (Pol. Ellera) in 4h05’34’’ davanti a Sabrina Gargani (Marciatori Mugello) e Cheti Celli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: record - atleti
Record: prima di oggi mai nella storia della Global Champions League due atleti italiani avevano guadagnato una delle prime tre posizioni in una tappa del circuito mondiale: Clara Pezzoli e Guido Grimaldi hanno dunque firmato un'impresa sensazionale... ! ( - facebook.com Vai su Facebook
Record di atleti all’Ecomaratona. In 800 alle Cascine di Tavola. Jilali Jamali e Silvia Cellai sul podio - Nella gara più veloce si è imposto Massaro; tra le donne Lucaci. Segnala lanazione.it