Record di atleti all’Ecomaratona In 800 alle Cascine di Tavola Jilali Jamali e Silvia Cellai sul podio

Record di partecipanti per la settima dell’Ecomaratona Pratese con al via 800 atleti nelle quattro competizioni previste. Il teatro è stato il Parco delle Cascine di Tavola con un circuito di 10,5 km da percorrere 1 volta per la 10 km, 2 volte per la mezza, tre volte per la 31 km e quattro giri per la maratona. A vincere sulla distanza dei 42,195 km è stato Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) che ha corso 2h45’11" staccando Emanuele Quercioli (Pol. Ellera) e Gabriele Fiesoli (Podistica Medicea). Al femminile successo di Silvia Cellai (Pol. Ellera) in 4h05’34’’ davanti a Sabrina Gargani (Marciatori Mugello) e Cheti Celli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

