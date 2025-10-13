Recensione ROG STRIX OLED XG27AQDPG | fino a 500 Hz e calibrazione perfetta

Il nuovo monitor della serie ROG STRIX di Asus monta il pannello QD-OLED capace di supportare un refresh rate di ben 500 Hz, ma l'aspetto migliore è, oltre alla qualità di immagine, la grande accuratezza della calibrazione di fabbrica. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Recensione ROG STRIX OLED XG27AQDPG: fino a 500 Hz e calibrazione perfetta

In questa notizia si parla di: recensione - strix

ROG Strix SCAR 18, la recensione: un laptop astronomico

Asus ROG Strix SCAR 18 | Recensione http://dlvr.it/TNXxjr #AsusROG #PCGaming #GamingLaptop #Videogiochi #Recensione - X Vai su X

ASUS ROG Strix G16 (2025) Passa da 2.299,00 a 1.799,00€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B0DWSWFBYZ/?tag=maz0d-21&psc=1 Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con Book Cover Keyboard Slim, Android Tablet A 710,98€ Clicc - facebook.com Vai su Facebook

ASUS ROG Strix: il monitor OLED da 27'' è al nuovo minimo storico (-284€) - Amazon sconta del 35% e porta al minimo storico l'ASUS ROG Strix XG27AQDMG, monitor da gaming OLED da 27'' con frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 0,03ms. Lo riporta hdblog.it

ROG Strix OLED XG27AQDNG: Asus rivela il nuovo monitor da gioco OLED 2K con frequenza di aggiornamento di 360 Hz - OLED da 27 pollici che sostituisce ROG Strix OLED XG27ACDNG in molte aree. notebookcheck.it scrive