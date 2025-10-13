recanati non si distrae piegato un forte termoli

83 TERMOLI 77 SVETHIA: Buzzone 22, Marcone ne, Gurini 10, Urbutis ne, Andreani 3, Semprini Cesari 6, Zomero 10, Sabbatini 4, Kossowski ne, Pozzetti 15, Ndzie ne, Magrini 13. All. Schiavi. AIR BASKET TERMOLI: Matera 9, Odigie 19, Pierucci 17, Cappella ne, Marino ne, Buonanno ne, Dieng 20, Cassano 8, Rupil. Arbitri: De Rosa di Vallefoglia e Virgili di Porto Sant’Elpidio. Parziali: 19-13, 27-22, 15-14, 22-28. Progressivi: 19-13, 46-35, 61-49, 83-77. Note: uscito per 5 falli: Dieng (Air Basket Termoli). Recanati fa tre su tre ed è in vetta alla classifica assieme a Porto Recanati e Civitanova. La formazione di coach Schiavi (foto) riesce a piegare un avversario che non si dà mai per vinto e che lotta fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

