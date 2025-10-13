Re Carlo riceverà Steinmeier a Windsor a dicembre la visita di Stato del presidente tedesco

(Adnkronos) – Re Carlo accoglierà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al Castello di Windsor per una visita di Stato di tre giorni a dicembre. Buckingham Palace ha annunciato che la visita avverrà dal 3 al 5 dicembre, quando il monarca ospiterà la prima visita di Stato di un presidente tedesco in 27 anni, che sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

