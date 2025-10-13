Re Carlo e il Principe Harry il retroscena sull’incontro segreto | Così ha rovinato tutto

Cinquanta minuti. Tanto è durato l’incontro tra Re Carlo e il Principe Harry, avvenuto in gran segreto a Clarence House dopo quasi due anni di silenzio e tensione. Un tè tra padre e figlio che avrebbe potuto segnare una svolta, un gesto di riconciliazione atteso e forse temuto da entrambi. Ma secondo quanto rivelato da fonti vicine alla famiglia reale, la tregua è durata poco: le nuove richieste di Harry sulla scorta armata avrebbero di nuovo incrinato il rapporto, riportando tutto “al punto di partenza”. La storia si ripete, e con essa anche il fragile equilibrio tra il sovrano e il figlio ribelle. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo e il Principe Harry, il retroscena sull’incontro segreto: “Così ha rovinato tutto”

In questa notizia si parla di: carlo - principe

Principe Harry spianato da Re Carlo, il retroscena: "È stato molto chiaro"

“William e Camilla non perdoneranno il principe Harry per quello che ha scritto nel libro Space. Re Carlo più conciliante”: parla l’esperto reale Robert Jobson

L'insolito oggetto che Diana fece cucire sul retro del suo abito il giorno in cui sposò il principe Carlo

Dieci anni dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco Ieri sera, a Monte Carlo, S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco ha accolto i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Associazione dei “Siti Storici dei Grimaldidi Monaco”, che riunisce le località francesi e ita - facebook.com Vai su Facebook

Carletto il principe dei mostri ... ... vi aspetta stasera alle 21:00 su @TeleClubItalia con ... Dillo ad Alvino ... dove i protagonisti siete voi e solo voi ... #ForzaNapoliSempre - X Vai su X

Re Carlo, il Principe Harry escluso dal Natale a Sandringham: un duro colpo - Harry escluso dal pranzo di Natale a Sandringham: Re Carlo non lo ha invitato e lui è rimasto molto male. Come scrive dilei.it

Tensione nella famiglia reale: frattura tra il principe William e re Carlo - Tensione a Corte tra Re Carlo e il principe William dopo un'intervista: padre e figlio non si parlano più, che cosa sta succedendo. donnaglamour.it scrive