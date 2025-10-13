Raw 13.102025 Fallout from Crown Jewel

Zonawrestling.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla RAC Arena di Perth, Australia. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring con la sua stable. Dice che è il campione indiscusso di Crown Jewel dopo la vittoria su Cody, poi ricorda come loro insieme siano i visionari, sia la sua visione e la sua serata. Dice che c’è una grandezza impressionante sul ring, tra Paul Heyman, Bronson Reed e Bron Breakker. Fa notare la crescita di quest’ultimo in soli sei mesi al suo fianco e conferma che ha un futuro garantito e importante. Poi parla di Reed dicendo che ha sconfitto e messo in imbarazzo Roman Reigns. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

raw 13102025 fallout from crown jewel

© Zonawrestling.net - Raw 13.10.2025 Fallout from Crown Jewel

In questa notizia si parla di: fallout - from

Classifica di ogni vault in fallout: new vegas

Scopri il nuovo horror house di Fallout a Universal Orlando

Raw 22.09.2025 Fallout from Wrestlepalooza 

WWE RAW: Wrestlepalooza Fallout Preview (Sept. 22, 2025) - Wrestlepalooza kicked off a new era for WWE as they made their debut on ESPN. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raw 13102025 Fallout From