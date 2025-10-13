Raw 13.102025 Fallout from Crown Jewel

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla RAC Arena di Perth, Australia. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring con la sua stable. Dice che è il campione indiscusso di Crown Jewel dopo la vittoria su Cody, poi ricorda come loro insieme siano i visionari, sia la sua visione e la sua serata. Dice che c’è una grandezza impressionante sul ring, tra Paul Heyman, Bronson Reed e Bron Breakker. Fa notare la crescita di quest’ultimo in soli sei mesi al suo fianco e conferma che ha un futuro garantito e importante. Poi parla di Reed dicendo che ha sconfitto e messo in imbarazzo Roman Reigns. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 13.10.2025 Fallout from Crown Jewel