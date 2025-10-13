Rave party nei magredi a Vivaro presenti oltre 500 giovani
Un altro rave party nel Pordenonese. Il posto è sempre lo stesso, ovvero i magredi di Vivaro. Un'intera area è stata usata per una festa clandestina. Un evento a cui hanno preso parte oltre cinquecento giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Si tratta del secondo episodio avvenuto in pochi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: rave - party
San Benedetto, due ragazze denunciano: «Violentate». Il party al porto è stato un vero rave
Milano, no a concerti abusivi e rave party: aumentano i controlli in città
Rave party nei magredi, identificati oltre 200 giovani
Zanoni (Alleanza Verdi e Sinistra): “Foresta del Cansiglio, rave party mette a rischio il bramito dei cervi. Interrogazione alla Giunta: controlli falliti, vogliamo sanzioni esemplari e revoca autorizzazioni a chi ignora tutela di fauna e legalità” tinyurl.com/2hbr8e8h - facebook.com Vai su Facebook
Tre anni di decreti: dal “rave party” al nuovo Decreto Sicurezza con 11 nuovi reati. Ma queste misure del governo Meloni hanno davvero funzionato? L’analisi di Linda Giannattasio #Piazzapulita - X Vai su X
Rave party nel guado di Vivaro, zona protetta: musica "a palla" tutta la notte, 200 identificati - VIVARO (PN) – Un rave party non autorizzato ha animato la notte nella zona protetta del guado di Vivaro, all’interno di un’area riconosciuta come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza ... Lo riporta nordest24.it