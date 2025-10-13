Rave party nei magredi a Vivaro presenti oltre 500 giovani

Un altro rave party nel Pordenonese. Il posto è sempre lo stesso, ovvero i magredi di Vivaro. Un'intera area è stata usata per una festa clandestina. Un evento a cui hanno preso parte oltre cinquecento giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Si tratta del secondo episodio avvenuto in pochi.

Un rave party non autorizzato ha animato la notte nella zona protetta del guado di Vivaro, all'interno di un'area riconosciuta come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza

