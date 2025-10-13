Rauseo Lega | Dai mercati alle piazze ascolto e proposte per rilanciare le aree interne

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Essere presenti sul territorio significa ascoltare davvero le persone”. Così Rauseo, esponente della Lega, dopo una passeggiata tra i banchi del mercato di Grottaminarda, dove ha incontrato venditori, famiglie e giovani mamme alle prese con il caro vita e la carenza di servizi per l’infanzia.“Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rauseo - lega

Rauseo (Lega): “Festa e Nargi nel centrodestra, occasione di rilancio per Avellino”

Crisi idrica in Irpinia, Rauseo (Lega): "Ringraziamo il sottosegretario Morelli per l'impegno"

Lioni-Grottaminarda, Rauseo (Lega): "Ennesima fumata bianca senza concretezza e i ritardi inaccettabili del centrosinistra"

rauseo lega mercati piazzeRauseo (Lega): “Dai mercati alle piazze, ascolto e proposte per rilanciare il welfare nelle aree interne” - Così Rauseo, esponente della Lega, dopo una passeggiata tra i banchi del mercato di Grottaminarda, dove ha ... Come scrive corriereirpinia.it

rauseo lega mercati piazzeRauseo: "Ascolto e proposte per rilanciare il welfare nelle aree interne" - L'articolo Rauseo: "Ascolto e proposte per rilanciare il welfare nelle aree interne" proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rauseo Lega Mercati Piazze