Rasi al suolo 200 alberi di pesco e arancio danneggiamento da 10 mila euro per bracciante

Non solo vigneti, ma anche alberi di arancio e pesco. Circa 200 quelli che sono stati distrutti in contrada Piano Monaco a Caltabellotta. Nel mirino del danneggiamento è finito un bracciante agricolo di 47 anni. I carabinieri della stazione cittadina hanno già avviato le indagini per cercare di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it