Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione

Brescia, 13 ottobre 2025 – Un raro esemplare di picchio nero è morto dopo essere stato colpito da cinque pallini da caccia. A raccontare il triste episodio è il WWF che venerdì ha accolto nel suo Centro Recupero Animali Selvatici Wwf di Valpredina l’esemplare, soccorso dalla polizia provinciale di Brescia. Nonostante le cure l’animale non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate. Cosa fa il Cras di Valpredina . Il C.R.A.S. WWF di Valpredina è una struttura realizzata dal WWF Italia con lo scopo di curare la fauna selvatica ferita o in difficoltà per recuperarla e rimetterla in libertà; il Centro inoltre svolge una costante attività di ricerca scientifica legata alla conservazione delle specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

