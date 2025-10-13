Rara metastasi sternale 12 anni dopo la diagnosi di carcinoma ovarico | eccezionale intervento di resezione al San Gerardo

Monza, 13 ottobre 2025 – Per la prima volta all’Ospedale San Gerardo di Monza è stato eseguito un intervento di resezione dello sterno, una procedura chirurgica particolarmente complessa e poco frequente. L’operazione è stata effettuata su una paziente affetta da una rara metastasi sternale isolata, proveniente da carcinoma ovarico, insorta a distanza di 12 anni dalla diagnosi e dal trattamento della neoplasia primitiva: un intervallo “libero” di malattia estremamente lungo e raro. Ottobre rosa Lombardia 2025: un mese di eventi nel segno della prevenzione dei tumori femminili L’equipe che ha eseguito l’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

