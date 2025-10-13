Rapper Faneto denunciato dalla ex che pubblica i lividi

Il vero nome di Faneto è Valentin Antonio Segura. Classe 2004, è di origini dominicane e vive a Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Rapper Faneto denunciato dalla ex che pubblica i lividi

“Picchiata e minacciata da Faneto”, la denuncia social della ex contro il rapper milanese

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

rapper faneto denunciato ex“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia alla polizia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. Segnala ilgiorno.it

rapper faneto denunciato exI rapper criticano Faneto, accusato di violenze dall’ex fidanzata, e spunta un video in cui viene aggredito - Alcuni cantanti hanno criticato Faneto, accusato dall'ex fidanzata di violenze, minacce e stalking: il rapper ha anche subito un'aggressione in strada ... Da fanpage.it

